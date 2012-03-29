Azerbaycan İsrail'e üs verildiği iddialarını yalanladı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı idari yetkililerinden Ali Hasanov, Azerbaycan'ın "İsrail'e hava üssü vereceği" yönündeki Batı basını kaynaklı haberlerin, spekülasyon olduğunu söyledi.

APA ajansının haberine göre, Hasanov, Azerbaycan'ın şu ana kadar hiçbir şekilde kendi topraklarını, dostluk ilişkilerinin bulunduğu komşularına yönelik bir eyleme karşı kullandırmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Azerbaycan kendi topraklarından Türkiye, İran, Rusya ve Gürcistan'a karşı hiçbir eyleme izin vermedi, vermeyecek. Bazı muhalif güçler, uluslararası organizasyonlar ve onlara bağlı basın, bu tür haberler çıkartarak, Azerbaycan-İran arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlıyor. Ancak bu odaklar amacına ulaşamayacak."

Azerbaycan Savunma Bakanlığı sözcüsü Teymur Abdullayev ise iddiaların "saçma ve temelsiz" olduğunu açıkladı.

"Foreign Policy" dergisinde yayımlanan bir makalede, Azerbaycan'ın hava üslerini İran'a karşı olası bir İsrail askeri müdahalesi için kullanıma açacağı iddia edilmişti.