Azerbaycan, İsrail'e Irak sınırında hava üssü verdi!

Azerbaycan İran sınırına yakın bir bölgede İsrail'e hava üssü verdi. İsrail'in kullandığı hava üssüne "Azerbaycan" ismi verildi. İsrail'le yakın işbirliğinden dolayı daha önce Bakü'ye iki defa nota veren İran'ın tepkisi merak ediliyor.



Foreign Policy dergisinin internet sitesinde, "İran'la savaş Kafkaslar'dan mı başlayacak?" başlıklı makalede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın kuzey sınırına yakın bir bölgede İsrail'e bir hava üssü verdiği belirtildi.

Foreign Policy dergisinden Mark Perry'ye konuşan ABD'li üst düzey bir diplomat, Bakü tarafından İsrail'e tahsis edilen hava üssüne "Azerbaycan" ismi verildiğini söyledi.

ABD'li yetkili, İsrail'in Azerbaycan'da hava üssü olduğunun ortaya çıkması sonrasında Tahran'la Tel Aviv arasındaki tansiyonun daha da yükseleceğinden endişe ettiklerinin de altını çizdi.

Siyasi uzmanlar ise, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurması durumunda savaşın sadece İran Körfezi'yle sınırlı kalmayacağını, Kafkaslar'a yayılma olasılığının bulunduğunu savunuyor.



Türk-Azeri ilişkileri de etkilenir



Uzmanlar, Azerbaycan'ın İsrail'e hava üssü vermesinin Türk-Azeri ilişkilerini de olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.



'Buz dağının görünen kısmı'



WikiLeaks tarafından yayınlanan ABD'nin Bakü Büyükelçiliği çıkışlı 2009 yılına ait bir belgede İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin derinliğini belirtmek için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şu sözlerine yer veriliyor: "İsrail'le ilişkilerimiz buz dağının su üzerinde görünen kısmına benziyor. İlişkilerimizin 10'da 9'u suyun altında."