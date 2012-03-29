T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azerbaycan, İsrail'e Irak sınırında hava üssü verdi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın kuzey sınırına yakın bir bölgede İsrail'e bir hava üssü verdiği iddia edildi

29 Mart 2012 15:12

Azerbaycan İran sınırına yakın bir bölgede İsrail'e hava üssü verdi. İsrail'in kullandığı hava üssüne "Azerbaycan" ismi verildi. İsrail'le yakın işbirliğinden dolayı daha önce Bakü'ye iki defa nota veren İran'ın tepkisi merak ediliyor.
 
Foreign Policy dergisinin internet sitesinde, "İran'la savaş Kafkaslar'dan mı başlayacak?" başlıklı makalede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın kuzey sınırına yakın bir bölgede İsrail'e bir hava üssü verdiği belirtildi.

Foreign Policy dergisinden Mark Perry'ye konuşan ABD'li üst düzey bir diplomat, Bakü tarafından İsrail'e tahsis edilen hava üssüne "Azerbaycan" ismi verildiğini söyledi.

ABD'li yetkili, İsrail'in Azerbaycan'da hava üssü olduğunun ortaya çıkması sonrasında Tahran'la Tel Aviv arasındaki tansiyonun daha da yükseleceğinden endişe ettiklerinin de altını çizdi.

Siyasi uzmanlar ise, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurması durumunda savaşın sadece İran Körfezi'yle sınırlı kalmayacağını, Kafkaslar'a yayılma olasılığının bulunduğunu savunuyor.


Türk-Azeri ilişkileri de etkilenir


Uzmanlar, Azerbaycan'ın İsrail'e hava üssü vermesinin Türk-Azeri ilişkilerini de olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.


'Buz dağının görünen kısmı'


WikiLeaks tarafından yayınlanan ABD'nin Bakü Büyükelçiliği çıkışlı 2009 yılına ait bir belgede İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin derinliğini belirtmek için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şu sözlerine yer veriliyor: "İsrail'le ilişkilerimiz buz dağının su üzerinde görünen kısmına benziyor. İlişkilerimizin 10'da 9'u suyun altında."

ETİKETLER

AzerbaycanİsrailIrakhava üssü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24