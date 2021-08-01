Azerbaycan’ın Türkiye'ye yolladığı yardım konvoyu Gürcistan’a giriş yaptı

Azerbaycan’dan Türkiye'ye yardım için dün akşam yola çıkan konvoy akşam saatlerinde Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki “Kırmızı Köprü” sınır kapısından Gürcistan’a giriş yaptı.

Akşam saatlerinde Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı yardım konvoyu akşam saatlerinde Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki “Kırmızı Köprü” sınır kapısından Gürcistan’a giriş yaptı.

Azerbaycan’ın yardım konvoyunda çok sayıda itfaiye aracı olduğu görülürken, yaklaşık 10 saatlik bir yolculuğun ardından konvoyun Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor. (İHA)