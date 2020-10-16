Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kontrolünü sağladığı yerleşim sayısı 50'ye yükseldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını" açıkladı. Böylelikle 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kontrolüne aldığı yerleşim sayısı 50'ye ulaştı. Ermeni askerlerinin cephe hattındaki bazı noktalardan çekildiği ve yakıt sıkıntısı çektiği bildirildi.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan´ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiğini açıkladı. Bakanlık, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrail bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti