Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada 5 Azeri asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son günlerde yaşanan şiddetli çatışmalarda, beş askerin hayatını kaybettiği duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan tarafının, savaş meydanından şehitlerin cansız bedenlerinin çıkarılması konusunda uluslararası aracıların katılımıyla varılan anlaşmanın şartlarını ihlal ettiği" savunuldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Kan'ın haberine göre, AGİT ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin aracılığı ile 26 Şubat saat 12.00'da karşılıklı ateşkesle, hayatını kaybeden askerler Abdullayev Aqşin, Nezerov Şahlar, Haşımlı Tural, Gedimov Zülfü ve Ceferov Zakir'in cenazelerinin bölgeden alınmasının planlandığı ancak Ermenistan tarafının ihlalde bulunarak, cenazelerin alınmasına engel olmak amacıyla kabul edilemez yeni taleplerde bulunduğu bildirildi.

Bakanlık, cephenin diğer bölgelerinde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla çatışmayı sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında, Ermenistan ordusunun Talış köyü yönünde sabotaj girişiminde bulunduğu, Azerbaycan mevzilerine yaklaşmaya çalışan Ermeni askerlerin geri püskürtüldüğü belirtildi. Ermeni askerlerin can kaybı vererek geri çekildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusundan can kaybı bulunmadığını kaydedildi.

24 Şubat'ta Ermenistan ordusu gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenlemişti. Cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma çıkmıştı. Saldırı Azerbaycan askerlerince önlenmiş, Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştı.