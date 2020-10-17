Azerbaycan ile Ermenistan'ın anlaştığı 'insani amaçlı ateşkes' yürürlüğe girdi!
17 Ekim 2020 21:49
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile 18 Ekim'de yerel saat ile 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Ateşkes, TSİ 23.00 itibariyle yürürlüğe girdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.