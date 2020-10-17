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Azerbaycan ile Ermenistan'ın anlaştığı 'insani amaçlı ateşkes' yürürlüğe girdi!

17 Ekim 2020 21:49

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile 18 Ekim'de yerel saat ile 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Ateşkes, TSİ 23.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

 

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