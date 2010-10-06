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Ekonomi

AZERBAYCAN İLE DOĞALGAZ SEVKİYATI ANLAŞMASI  ANKARA (A.A)

06 Ekim 2010 13:09

-AZERBAYCAN İLE DOĞALGAZ SEVKİYATI ANLAŞMASI  ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan doğalgaz sevkıyatına ilişkin mutabakat zaptı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, BOTAŞ, Şah Deniz I. Faz'a ait yıllık kontrat miktarının, yani 6,6 milyar metreküp doğal gazın, 1,2 milyar metreküpünü, Petkim dahil olmak üzere Türkiye'deki Yerel Tüketicilere satılması için, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Türkiye'deki bağlı kuruluşuna 2016 yılı sonuna kadar teslim edecek. 1,2 milyar metreküp doğal gazın fiyatı, Şah Deniz I. Faz ithalat fiyatı, yerel Taşıma Tarifesi ve Türkiye'de uygulanabilen geçerli tüm vergilerin eklenmesiyle elde edilen fiyat olacak. Anılan miktarın teslimatına ilişkin ticari şartlar, BOTAŞ'ın BOTAŞ SPA'daki al ya da öde yükümlülükleri dikkate alınarak, BOTAŞ ve SOCAR tarafından kararlaştırılacak. BOTAŞ, üzerinde mutabık kalınacak koşullar ve şartlar çerçevesinde 2 milyar metreküp doğal gazı Suriye ve/veya Bulgaristan ve/veya Yunanistan'a ihraç edilmek üzere SOCAR'a teslim edecek. BOTAŞ ve DEPA arasındaki 23 Aralık 2003 tarihli Sözleşme, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Hükümetlerarası Anlaşmalardaki gerekli değişikliklere dayanarak, Yunanistan Doğalgaz Şirketi DEPA'nın mutabık kalması şartıyla, BOTAŞ'tan SOCAR'a devredilecek. Bu arada, Türkiye’deki yerel tüketicilere satılmak üzere 1,2 milyar metreküp doğal gaz, BOTAŞ tarafından SOCAR'ın Türkiye'deki bağlı kuruluşuna teslim edilecek. Suriye, Bulgaristan veya Yunanistan'a ihraç edilmek üzere 2 milyar metreküp doğal gaz da BOTAŞ tarafından SOCAR'a teslimat edilecek.  Bu arada söz konusu mutabakat zaptı, 7 Haziran 2010'da İstanbul’da imzalanmıştı.

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