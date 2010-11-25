-AZERBAYCAN HAZAR'DA YENİ DOĞALGAZ YATAĞI BULDU BAKÜ (A.A) - 25.11.2010 - Azerbaycan'da, ülkenin bugüne kadar açtığı en büyük ikinci doğalgaz yatağının bulunduğu bildirildi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev, Azerbaycan tarihinin en büyük petrol emekçisi Süleyman Vezirov'un 100'üncü doğum yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Hazar Deniz'inde, ''Ümid'' adlı yeni doğalgaz yatağı açıldığını söyledi. Abdullayev, Hazar'da açılan yeni doğalgaz yatağının, hacmine göre Şahdeniz yatağından sonra en büyük ikinci doğalgaz yatağı olduğunu ifade etti. Ümid yatağında bulunan doğalgazın 200 milyar metreküp civarında olduğunu açıklayan Abdullayev, doğalgazın piyasa değerinin ise 30-40 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti. -CUMHURBAŞKANI ALİYEV Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, SOCAR heyeti ile yaptığı görüşmede, SOCAR Başkanı Abdullayev'den Ümid doğalgaz yatağının açıldığını öğrendiğini belirterek, açılan yeni doğalgaz yatağının Azerbaycan'ın petrol ve doğalgaz sanayisinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynayacağını söyledi. Açılan yeni doğalgaz yatağının Azerbaycanlı petrolcüler tarafından çıkarıldığının altını çizen Aliyev, Ümid doğalgaz yatağının, Azerbaycan dışında da büyük bir ilgi ile karşılanacağını sözlerine ekledi.