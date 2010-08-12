-AZERBAYCAN HAVAYOLLARI UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 12.08.2010 - İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yapan Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı pistten çıktı. Alınan bilgiye göre, 119 yolcusuyla Bakü-İstanbul seferini yapan Azerbaycan Havayollarına ait Airbus A319 tipi yolcu uçağı, saat 11.00 sularında Atatürk Havalimanında 05-23 pistine iniş yaptı. Pistten aprona ulaşımı sağlayan bağlantı yoluna girmeye çalışan uçak, yolun kenarındaki toprak alana girdi. Uçağın ön dikmesi kırıldı. Uçakta bulunan yolcular, acil çıkış kapılarından tahliye edildi.