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AZERBAYCAN HAVAYOLLARI UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2010 14:24

-AZERBAYCAN HAVAYOLLARI UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 12.08.2010 - İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yapan Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı pistten çıktı. Alınan bilgiye göre, 119 yolcusuyla Bakü-İstanbul seferini yapan Azerbaycan Havayollarına ait Airbus A319 tipi yolcu uçağı, saat 11.00 sularında Atatürk Havalimanında 05-23 pistine iniş yaptı.  Pistten aprona ulaşımı sağlayan bağlantı yoluna girmeye çalışan uçak, yolun kenarındaki toprak alana girdi. Uçağın ön dikmesi kırıldı.  Uçakta bulunan yolcular, acil çıkış kapılarından tahliye edildi. 

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