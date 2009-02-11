Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı öldürüldü

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rail Rızayev, uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü.



Bakü'deki Yasamal Bölge Savcılığından verilen bilgiye göre, işe gitmek üzere bu sabah evinden çıkarak aracına binen Rızayev, yaklaşık 150 metre ileride kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından başından vuruldu.



Hastaneye kaldırılan Rızayev, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Askeri Savcılık yetkilileri, olay yerinde inceleme başlattı.



Tümgeneral Rızayev'in cenazesinin, bugün düzenlenecek törenin ardından 2. Fahri Hiyaban'da toprağa verilmesi bekleniyor.



Azerbaycan'da bugüne kadar generallere yönelik herhangi bir suikast olmadığı, Rızayev'in öldürülmesinin Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarihinde bir ilk olduğu ifade ediliyor.

