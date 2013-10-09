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Dünya

Azerbaycan halkı sandık başında

İnsan hakları örgütleri, seçimlere giden süreçte hükümetin, iktidarı eleştirenlere karşı bugüne dek görülmedik baskı uyguladığını, sıkı tedbirler getirdiğini söylüyor

09 Ekim 2013 15:27

 Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, üçüncü dönem bu görevi sürdürmeyi hedeflerken muhalefet partileri 61 yaşındaki tarih profesörü Cemil Hasanlı'yı aday gösterdi.

Bölgedeki BBC muhabiri, Aliyev'in, karşısındaki adayları ciddi bir tehdit olarak görmediğinden, seçim kampanyası dahi yürütmediğine dikkat çekiyor. Babası Haydar Aliyev'den sonra cumhurbaşkanlığını devralan İlham Aliyev, on yıldan beri bu görevde.

 

Anayasayı değiştirdi

 

Bu süre zarfında muhalif sesleri bastırdığı gerekçesiyle eleştirilen İlham Aliyev, cumhurbaşkanlığını iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemeyi de 2009'daki tartışmalı bir referandumla kaldırmıştı.

İnsan hakları örgütleri, seçimlere giden süreçte hükümetin, iktidarı eleştirenlere karşı bugüne dek görülmedik baskı uyguladığını, sıkı tedbirler getirdiğini söylüyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yakınlarda yayımladığı bir rapor, hükümetin geçen yıl sivil topluma yönelik baskıyı artırdığına ve her tür muhalefeti kısıtlayan bir dizi yasa geçirdiğine dikkat çekiyor.

Bu düzenlemelere verilen örneklerden biri, izinsiz gösteriye katılma ya da böyle bir gösteri düzenleyenler için öngörülen 10 bin dolara kadar para cezası.
Azerbaycan'da diğer bir insan hakları örgütünün verdiği bilgiye göre seçimler öncesinde siyasi tutuklu sayısı ikiye katlandı.

Yolsuzluk ve zengin ile yoksul arasındaki uçurumun derinleşmesi de Aliyev yönetimine getirilen diğer eleştiriler.

Ancak bölge uzmanlarına göre 9 milyon kişinin yaşadığı ülkede petrol gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasılayı üçe katlamış olması da siyasi muhalefetin etkili olamamasının bir başka sebebi olarak görülüyor..

Azerbaycan, Avrupa piyasasının en önemli petrol ve doğalgaz tedarikçilerinin başında geliyor.

BP ve ExxonMobil gibi çokuluslu pek çok şirket Azerbaycan'ın petrol rezervleri için milyarlarca dolarlık yatırım yaptı.

ABD ve AB'nin desteklediği, Azeri ham petrolünü Rusya'yı bypass edip, Gürcistan ve Türkiye üzerinden taşıyan Bakü Ceyhan petrol boru hattı, 2005 yılında hizmete girmişti.

Boru hattı, Batı'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma hedefi bakımından da önem taşıyor.

 

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