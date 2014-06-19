Azerbaycan, Gülen cemaatiyle bağlantılı okulları kapattı

Azerbaycan'da Fethullah Gülen hareketiyle bağlantısı olduğu belirtilen eğitim kurumları kapatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nden (SOCAR) yapılan açıklamada, Azerbaycan Uluslararası Eğitim Merkezi (UEM) kurucularının bugünkü toplantısında, Merkezin bünyesindeki "Araz Kursları ile ona bağlı eğitim kurumlarının kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, UEM bünyesinde faaliyet gösteren "Araz Kursları" ile onun kurucusu olduğu diğer eğitim kurumlarının getirdiği ek mali yük ve projenin yönetim zorlukları dikkate alınarak, söz konusu kurumların feshedildiği vurgulandı.

Araz Kursları'nın faaliyetini, yükseköğretim kurumları kabul sınavları bitinceye kadar sürdüreceği, kapatılan eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ve çalışanların yasal haklarının temin edileceği kaydedildi. Söz konusu eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ve öğretmenlerin, yeni ders yılına kadar başka yerlere yerleştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağı aktarıldı. SOCAR, geçtiğimiz yıl Gülen cemaatine ait Çağ Öğretim İşletmelerini bünyesine almış ve Uluslararası Eğitim Merkezi isimli yeni kurum oluşturmuştu. Böylece, Çağ Öğretim İşletmelerine bağlı 13 şubesi bulunan Araz Kursları, 10 lise, 1 gimnazyum ve Kafkas Üniversitesi, Uluslararası Eğitim Merkezi çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştı.