Azerbaycan gazı durdu, İran gazı azaldı

T24 - Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz akışı meydana gelen arıza nedeniyle durdu. İran'dan gelen gaz akışında da azalma var.





Kış günlerini yaşadığımız bu günlerde Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz akışı, teknik bir arıza nedeniyle bugün durdu. İran'dan gelen gazda ise azalma meydana geldiği öğrenildi.



Reuters’ın haberine göre; bu gelişme üzerine Türk yetkililer, İran’dan doğalgaz arzını artırmasını talep etti.



Azeri gazındaki kesintiye bağlı olarak Yunanistan'a gaz arzı da durdu.



Azerbaycan gazının durmasıyla ilgili konuşan SOCAR&Turcas Enerji Grup Şirketleri Başkanı (CEO) Kenan Yavuz, Şahdeniz platformunda arıza meydana geldiğini söyledi.



Kenan Yavuz, “Arıza kısa sürede giderilecek” diye konuştu.



