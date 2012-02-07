T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Azerbaycan gazı durdu, İran gazı azaldı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz akışı meydana gelen arıza nedeniyle durdu. İran'dan gelen gaz akışında da azalma var.

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz akışı meydana gelen arıza nedeniyle durdu. İran'dan gelen gaz akışında da azalma var.
 

Kış günlerini yaşadığımız bu günlerde Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz akışı, teknik bir arıza nedeniyle bugün durdu. İran'dan gelen gazda ise azalma meydana geldiği öğrenildi.


Reuters’ın haberine göre; bu gelişme üzerine Türk yetkililer, İran’dan doğalgaz arzını artırmasını talep etti.


Azeri gazındaki kesintiye bağlı olarak Yunanistan'a gaz arzı da durdu.


Azerbaycan gazının durmasıyla ilgili konuşan SOCAR&Turcas Enerji Grup Şirketleri Başkanı (CEO) Kenan Yavuz, Şahdeniz platformunda arıza meydana geldiğini söyledi.


Kenan Yavuz, “Arıza kısa sürede giderilecek” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24