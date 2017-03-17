Azerbaycan F1 yönetimine tepkili

Formula 1'de Bakü Grand Prix'inin organizatörü Arif Rahimov, organizasyonun yeni sahipleri Liberty Medya'nın CEO'su Maffei'nin 'Bakü'nün Formula 1'e katkısı yok' sözlerine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta Deutsche Bank 2017 Medya ve Telekomünikasyon Konferansı'nda konuşan Liberty CEO'su Maffei "Bakü gibi yarışlardan büyük miktarda ücret alınıyor. Fakat bu anlaşma markanın uzun soluklu inşası için ve firma için faydalı olmuyor. Eski yönetim hep iyi para veren yerleri seçmiş. Bizim işimiz bize iyi para veren fakat aynı zamanda ürünümüzü inşa etmemize yardım eden ortakları bulmaktır ve en iyi uygulamayı sunmamız bizim sorumluluğumuzdur" demişti.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Formula 1'in Bakü gibi şehirlerde marka değerini kaybettiğini savunan Maffei'ye cevap yarışın organizatörü Rahimov'dan geldi:

"Açıklamalara gerçekten üzüldük. Sayın Maffei yarım seneden beri Formula 1'de çalışıyor. Biz ise buna 3 yıldan beri emek veriyoruz. Demekki ondan daha tecrübeliyiz. Burada geçen seneki yarış şahaneydi. Pilotlar da çok sevdi. Hem ilginç hem de zorlu bir pist.Yarışa katılmayan birinin bu tarz yorumlarda bulunması anlamsız"

Rahimov, Formula 1'in yeni sahipleriyle iletişimlerinin az olduğunu ifade etti: FIA'nın sezon sonu galasında aynı masada oturduk fakat yarışlarla ilgili herhangi bir konuşmamız olmadı.

Rahimov'a göre Formula 1'in Bakü'den alınması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü 10 yıllık bir anlaşmaları mevcut:

"Sözleşmenin sona erdirilmesinin tek yolu karşılıklı mutabakata dayanıyor. Biz F1 gelirine büyük miktarda katkıda bulunuyoruz. Azerbaycan'da yarışmayı durdurma kararı alırsak bu onlar için büyük bir kayıp olur"