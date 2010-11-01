-AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'I UYARDI BAKÜ (A.A) - 01.11.2010 - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azeri-Ermeni cephe hattında meydana gelen ateşkes ihlalleri nedeniyle Ermenistan'ın ateşkes anlaşmasına uyması gerektiği uyarısında bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Ermenistan tarafından dün ateşkesin ihlal edilmesi sonucu bir Azeri askerin yaralandığı, ancak Azerbaycan tarafının karşı ateş açmadığı hatırlatıldı. Açıklamada, ''Ermenistan'ın yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını suiistimal etmesinin Azerbaycan tarafından müsaade edilmeyeceği ve saldırıların sürmesi durumunda Azerbaycan'ın cevabi ateş açmaya mecbur kalacağı'' uyarısı yer aldı.