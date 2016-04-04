Azerbaycan, Ermenistan’a ait hava aracını düşürdü!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının imha edildiği belirtildi.

Habertürk'ün APA haber ajansından referans verdiği habere göre, insansız hava aracının, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattının Füzuli bölgesinde uçuş yaparken tespit edilerek vurulduğu kaydedildi.



Ne olmuştu?



Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır tartışma konusu olan Karabağ'da gerilim tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile sınır hattında çıkan çatışmalarda dün geceden bu yana 12 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Yaşananlar üzerine Rusya lideri Vladimir Putin, iki ülkeye itidal çağrısında bulunup her iki taraftan da ‘bir an önce’ ateşkese gitmelerini istemişti. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Cumartesi günü yeniden başlayan çatışmaların ardından tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.