Azerbaycan-Ermenistan sınırında silahlı çatışma; ölü ve yaralılar var

Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada "12 Temmuz günü öğleden sonra Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birimleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var. Şu anda bu yöndeki çatışmalar sürüyor. Birimlerimiz operasyonel durumu kontrol ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Çatışmalar sonucunda Azerbaycan tarafından iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı. Gerekli tedbirlerin alınması sonucunda, kayıp veren düşman geri çekildi" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ermeni tarafının kaybı yok

Ermenistan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak "Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi" ifadelerine yer verilerek, Ermeni tarafında kayıp olmadığı belirtildi.