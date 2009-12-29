Azerbaycan-Ermenistan sınırında silah sesleri

T24-Azerbaycan-Ermenistan ateşkes hattında bir Azeri askerin Ermeni keskin nişancılar tarafından vurularak şehit olduğu açıklandı.
Azerbaycan’ın Fuzuli şehrindeki askeri birlikte görev yapan Ramin Niftaliyev’in, Ermenistan ordusunun ateş açması sonucu hayatını kaybettiğini belirtildi.
ANS ajansında yer alan habere göre Azeri asker Ermeni keskin nişancıların uzun menzilli silahlarla açtığı ateşte kalbine isabet eden kurşunla öldü.
Şehit askerin cenazesi bugün Gusar şehrinin Hil Köyüne getirilerek toprağa verildi.