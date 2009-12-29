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Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınırında silah sesleri

Ermenistan ordusundan açılan ateş sonucu Azeri bir asker hayatını kaybetti

29 Aralık 2009 02:00

T24-Azerbaycan-Ermenistan ateşkes hattında bir Azeri askerin Ermeni keskin nişancılar tarafından vurularak şehit olduğu açıklandı.

Azerbaycan’ın Fuzuli şehrindeki askeri birlikte görev yapan Ramin Niftaliyev’in, Ermenistan ordusunun ateş açması sonucu hayatını kaybettiğini belirtildi.

ANS ajansında yer alan habere göre Azeri asker Ermeni keskin nişancıların uzun menzilli silahlarla açtığı ateşte kalbine isabet eden kurşunla öldü.

Şehit askerin cenazesi bugün Gusar şehrinin Hil Köyüne getirilerek toprağa verildi.

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