Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 6 asker öldü

Dün Goranboy, Terter, Ağdam, Fuzuli bölgeleri ve Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Gedebey kısmında gün boyunca ve gece Ermenistan askeri Azerbaycan mevziilerine ateş açtı. Azerbaycan’ın karşılık vermesi sonucu 5 Ermenistan askeri ve Eldar Feteliyev ismindeki 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada ölen azeri askerin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Aynı zamanda yapılan açıklamada sınır hattındaki askerin moralinin yüksek olduğu ve sınır hattında kontrolün tam olduğu bildirildi. Ermenistan tarafından ise kayıplara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Azerbaycan medyasına yansıyan bilgilere göre Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada 5 Ermenistan askeri ölürken, 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.