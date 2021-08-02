Azerbaycan: Ermenistan ordusu Nahcivan'daki bir yerleşime ateş açtı

Açıklamada, "2 Ağustos tarihinde saat 03.27'de (TSİ 02.27) Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Vedi bölgesinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerinden, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek bölgesinde yer alan Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine hafif silahlarla ateş açıldı" ifadelerine yer verildi.

Açılan ateş sonrasında Azerbaycanlı askerlerin arasında can kaybı olmadığı kaydedilen açıklamada, "Karşılık olarak açılan ateşle düşman bastırıldı. Şu anda belirtilen yöndeki durum istikrarlı, sahadaki hareketlilik askeri birliklerimiz tarafından kontrol ediliyor" denildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilim, geçen çarşamba başlayan çatışmalarla yeniden tırmanmıştı. Bakü, Ermenistan'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini açıklamış, Erivan'dan yapılan açıklamada ise Geğarkunik bölgesinde Azerbaycan ile sınır bölgesinde çıkan silahlı çatışmada üç Ermeni askerin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Daha sonra taraflar, sınır bölgesinde yeniden ateşkesin sağlandığını yinelemişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre anlaşma, Rus barış gücü birliklerinin arabuluculuğu ile sağlandı.