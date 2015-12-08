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Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

08 Aralık 2015 01:02

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan'ın gerginliği arttıran saldırılarına yanıt olarak Ermeni mevzilerinin havan toplarıyla vurulduğunu" duyurdu. Açıklamada Azeri mevzilerinde uçan Ermenistan'ın insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi. 

DHA'nın haberine göre önceden koordine edilmiş hedeflere, havan topları ile açılan ateş sonucu Ermenistan tarafı onlarca kayıp verirken, Ermenilere ait askeri araçlar da kullanılamaz hale geldi. Açıklamada, Ermenistan'ın askerlerinin ağır kayıplar verdiği gerçeğini gizlemeye çalıştığı da belirtildi.
 

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