Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi 130 kere ihlal etti!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Karabağ'da son 24 saatte ateşkesi 130 kez ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Daha önce varılan anlaşmaya rağmen, Ermenistan son 24 saatte Karabağ'da 130 kez ihlal etti" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ihlallere karşılık Azeri güçlerinin 136 kez ateş açtığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Azerbaycan ve Ermenistan Rusya'nın arabuluculuğunda Karabağ bölgesine ilişkin 5 Nisan'da ateşkes anlaşması imzalamıştı.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.