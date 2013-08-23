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Dünya

Azerbaycan Ermenileri Kongresi Başkanı: Cumhurbaşkanlığıma tek engel İlham Aliyev

'Azerbaycan Ermenileri Kongresi' Başkanı Grigor Ayvazyan, Azerbaycan'da önümüzdeki Ekim ayında yapılması plânlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını bildirdi

23 Ağustos 2013 16:38

Grigor Ayvazyan Bakü'de doğup büyümesine karşın yirmi yıldır Ermenistan'da göçmen statüsünde yaşıyor. Ayvazyan'ın adaylık talebine Bakü'den resmi bir yanıt gelmediği ifade edildi. Buna karşın Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonu, Azerbaycan basınının konuya ilişkin sorularına 'Ayvazyan'ın adaylığı yönünde yasal bir sakınca yoktur' cevabı geldi.

Agos gazetesinde yer alana habere göre, Grigor Ayvazyan yaptığı açıklamada, 'Ne olursa olsun gidip seçimlere katılacağız. Bu adım hayati tehlike içerebilir ancak buna hazırım çünkü tehlikeyi göze almaya değer' dedi. Azerbaycan’da sahip olduğu haklarından hiç bir zaman vazgeçmeyeceğini söyleyen Ayvazyan, 'Ermenilere ve Azerilere çatışmaların arkasında saklanan tabloyu göstermeliyiz. Eski ve unutulmaya yüz tutmuş doğruları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. İzin versinler rekabet ortamında seçime gireyim' dedi.
Can güvenliği için Bakü yönetiminden gerekli teminatları alamasa da seçimler için doğup büyüdüğü ülkeye gideceğini söyleyen Ayvazyan’ın en önemli seçim vaatleri arasında ‘azınlıklara geniş özerklik’ ve ‘Aliyev yönetiminin el koyduğu tüm kamu zenginliğini Azerbaycan halkına iade’ yer alıyor. Seçim vaatlerine çok güvenen Ayvazyan “Tek rakibim Aliyev” dedi.

 

Sarkisyan’ın tercihi

 

Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, “Azerbaycan’da kimin cumhurbaşkanı olması istersiniz?” sorusuna, “Demokratik bir Azerbaycan, tercihimizdir. İlham Aliyev, Ermeni fobisinden kurtulup Karabağ müzakerelerinde ortaya irade koyabilirse kendisinin bizim için en kabul edilebilir seçenek olduğunu düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

Azerbaycanlı Ermeni Grigor Ayvazyan’ın adaylık başvurusu ve Sarkisyan’ın ‘Aliyev tercihi’ Ermenistan kamuoyunda, Ekim’de yapılacak Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ilgiyi arttırdı.'

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