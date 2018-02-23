Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü: Hollanda'nın kararı kasıtlıdır

Ali Kan / Bakü, 23 Şubat (DhHA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Hikmet Hacıyev, Hollanda’nın Ermeni iddialarını \"soykırım\" olarak tanımasına ilişkin kararını, \"kasıtlı ve ön yargılı\" diye nitelendirdi.

Konuya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, Ermenistan\'ın iddialarla ilgili tarihçilerin ortak araştırma yapmasını kabul etmediğini belirterek, \"Çünkü 1. Dünya Savaşı\'nda Ermeniler Anadolu\'da ve tarihi Azerbaycan toprakları olan Zengezur ve Gökçe bölgelerinde, Karabağ\'da katliamlar yapmıştı. 1980\'li yılların sonlarından başlayarak Ermenistan Azerbaycan\'a karşı saldırı gerçekleştirmiş, sivillere karşı insanlık suçu işlemiştir. 26 Şubat 1992\'de Ermenistan\'ın şimdiki yöneticilerinin de bizzat komutanlığı altında Hocalı\'da soykırım yapılmıştır\" dedi ve ekledi:

\"Hollanda Temsilciler Meclisini çifte standardı bir kenara bırakıp, adalet ve tarafsızlık ilkelerine göre hareket ederek Hocalı soykırımı konusunda da görüş bildirmeye davet ediyoruz.\" (Fotoğraflı)