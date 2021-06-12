Azerbaycan Dışişleri: Mayın tarlalarının haritaları karşılığında Ermenistan'a 15 asker teslim edildi

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada; ülkede gözaltında bulunan 15 Ermeni askerinin Ağdam bölgesindeki mayın tarlalarının haritaları karşılığında Ermenistan tarafına teslim edildiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre; açıklamada, "Varılan anlaşma doğrultusunda 12 Haziran'da, Ağdam bölgesine yerleştirilen 97 bin adet anti personel ve tanksavar mayının haritası karşılığında, daha önce gözaltına alınan 15 Ermeni, Ermenistan tarafına teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca değiş tokuşun Azerbaycan-Gürcistan sınırında, Gürcistan temsilcilerinin huzurunda gerçekleştiği kaydedildi.

Paşinyan 15 Ermeni esirin Ermenistan'a döndüğünü doğruladı

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan da, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki çatışma sonrasında Azerbaycan'da esir alınan 15 Ermeni askerin döndüklerini teyit etti.

Açıklamayı Geğarkunik bölgesinde yapan Paşinyan, şunları söyledi:

"İyi bir haberim var. Esir alınan 15 kardeşimiz anavatanlarına geri dönüyor. Şu anda yoldalar, Ermenistan'a vardıkları zaman daha detaylı açıklama yapacağım."