Azerbaycan diken üstünde

Obama’nın Türkiye’de Ermenistan’la ilişkilere vurgu yapan mesajları, ve sınırın açılacağı yolundaki haberler, Azerbaycan’ı huzursuz etti. Tüm partiler, Ankara’yı, ‘Türk birliğine zarar verme’ diye uyardı



Milliyet gazetesinin haberine göre, Azerbaycan’da iktidar ile muhalefet, Türk-Ermeni sınırının çok yakında açılacağı yolundaki söylentilerin artması üzerine, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin ağır zarar görebileceği konusunda Ankara’yı sert bir dille uyardı.



Sınırın açılacağı ve Türkiye-Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulacağı haberleri, Azerbaycan’da siyasi gündemin birinci sırasına oturdu. Devlet Başkanı İlham Aliyev’in gelişmelere tepkisini göstermek amacıyla İstanbul’daki “Medeniyetler İttifakı Forumu”na ABD ve Türkiye’nin ısrarına karşın katılmaması, sınırın açılacağı söylentilerini doğrulayan bir gelişme olarak algılandı.



Trend Ajansı’nın haberine göre, Azerbaycan Milli Meclisi’nde temsil edilen iktidardaki Yeni Azerbaycan ile muhalefetteki Ana Vatan, Adalet, Ümit ve Halk Cephesi gibi parti ve gruplar sınırın açılmasının sadece Türk-Azeri ilişkilerine değil, “Türk birliği”ne de onarılmaz zararlar vereceği uyarısında bulundu. Partilerin ortak açıklamasında, “Sınırın açılması, Ermeni saldırganlığının haklı görülmesi anlamına gelir. Ayrıca sınırın açılmasından sonra Ermenistan’ın Türkiye’den toprak talebinden vazgeçeceğini beklemek, büyük saflık olur” denildi. Azeri partileri, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin hâlâ Ermeni işgali altında tutulduğunu, bir milyon kişinin Karabağ’daki evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve Ermeni kuvvetlerinin Hocalı kasabasında katliam yaptığını hatırlattı.



Muhalefetteki Yeni Müsavat Partisi yanlısı Müsavat gazetesi, “Büyük devletler Karabağ konusunda bizim çıkarımıza olmayan kararlar aldı ya da almak üzere” diye yazdı. Yeni Müsavat lideri İsa Kamber, yaptığı açıklamada, “Uluslararası alanda önemli süreçler yaşanıyor. Azerbaycan kendi çıkarlarını korumak zorunda. Ermeni işgalindeki topraklarımızı kurtarmak bizim için en önemli konu. Ama tek müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi korumak ve geliştirmek zorunda olduğumuzu da unutmamalıyız” dedi.



Muhalefet liderlerinden Serdar Celaloğlu, “Zor durumda kalan Ankara, sınırı çok isteyerek açmıyor. Bütün suçu onlara yükleyemeyiz. Tersine, zor durumdan kurtulması için kardeş ülkeye destek vermeliyiz” diye konuştu.



Erdoğan reddetti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul’da gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşeceği yolundaki iddiaları reddetti. “Biz şu anda alt düzeyde teknik görüşmeler yapıyorsak, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sürecin biraz önünde giderek hazırlık yapmaktır” diyen Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sıkıntının aşılmadığı takdirde, Türkiye-Ermenistan arasındaki süreci de aşmanın zorlaşacağını belirtti.



Azeri basını Türk basınından yardım istedi



63 gazeteyi bünyesinde barındıran Azerbaycan Matbuat Şurası (Azerbaycan Basın Konseyi), Türk medyasına bir çağrıda bulunarak, Türkiye’nin Ermenistan sınırını açma ihtimalinden rahatsızlık duyduğunu bildirdi.



Çağrıda, Türkiye’nin 1993’te Ermenistan ile sınırlarını kapatma nedenlerinin arasında, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin işgal edilmesi ve Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik ve soykırım siyasetinin hayata geçirilmesinin de bulunduğu ifade edildi. Hem Türkiye, hem de Azerbaycan hakkında asılsız iddialar ileri süren, üstelik 15 yıldan fazla bir süredir Azerbaycan topraklarını işgal eden ve hâlâ da bu siyaseti sürdüren Ermenistan ile yapıcı ilişkiler kurulmasının çok erken olacağı belirtilen çağrıda, sınırların açılması ve ilişkiler kurulmasının yalnızca Ermenistan’a fayda sağlayacağı ve bu durumun Azerbaycan-Ermenistan arasındaki uzlaşma sürecini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.