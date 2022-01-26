Azerbaycan'dan ilave gaz gelecek

Bloomberg HT'nin haberine göre; SOCAR Enerji Ticaret AŞ, şubatta Ardahan'daki Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı getirecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan spot boru gazı ithalatına hak kazanan SOCAR Enerji Ticaret AŞ, şubatta Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz getirecek.
Türközü, Şahdeniz-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı'nın iletim şebekesine giriş noktalarından biri.
Rus haber ajansı RIA da Azerbaycan'ın Türkiye'ye doğalgaz ihracatını artıracağını belirtti.
Türkiye'ye hali hazırda Azarbaycan'dan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden ise günlük 17,3 milyon metreküp tam kapasite gaz girişi sağlanıyor.