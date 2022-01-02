Azerbaycan’dan Iğdır’a alışveriş için bir ayda 65 bin kişi geldi

Döviz kurlarında yaşanan yükselişin ardından 25 Kasım ile 25 Aralık arasında Dilucu Sınır Kapısı'ndan 65 bin Azerbaycanlı turist alışveriş için Iğdır’a geldi. Azerbaycan Manat’ının 8 TL civarında olması sayesinde tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan turistler, özellikle hafta sonunda kentte yoğunluk oluşturuyor.

Azerbaycanlılara Nahcıvan gümrük kapısında bazı ürünlere kısıtlama getirildiği belirtildi.

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan’da alıveriş yapamayanlar Iğdır’a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor. Nahcıvan’dan karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlılar, özel araçların dışında otobüsle de gelerek alışveriş yapıyor.