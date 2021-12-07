Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: Normalleştirme adımlarına yanıt vermiyor

"Ermenistan çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmiyor, bölgede barış ve güvenliği engelliyor"

Açıklamada, “Aradan 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Ermenistan çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmiyor, bölgede barış ve güvenliği engelliyor. Karabağ bölgesine yönelik temelsiz iddialarından hala vazgeçmeyen ve intikam duygusu sergileyen Ermenistan, Azerbaycan'ın iki ülke ilişkilerini normalleştirme adımlarına yanıt vermiyor. Yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarını yasa dışı olarak işgal eden ve uluslararası toplumun çağrılarını görmezden gelen Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nı uluslararası topluma yanlış gerekçelerle hitap etmek yerine ülke liderlerinin imzaladığı bildiriyi dikkatle okumaya ve bu belgelerle üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

"İstediğimizi başardık, başarıyoruz ve başaracağız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Guba ilinin Gonagkend kasabası sakinleri ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan da, dünya da gördü, kimse bizi durduramadı. Savaş sırasında bizi durdurmak isteyenler oldu, yeterince güçlü çevreler oldu ancak bizi durduramadılar. Ben topraklarımızdan ne zaman çıkmalarıyla ilgili bize tarih vermelerini ve o zaman durmaya hazır olduğumuzu söylemiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ancak bize tarih versinler diyorum

Zengezur koridoru ne zaman açılacak ve böyle olduğu halde hiçbir sorun olmayacak. Dolayısıyla hem Ermenistan yönetiminin hem Ermenistan toplumunun ve nüfusunun bunu anlaması gerektiğini düşünüyorum. Biz istediğimizi başardık, başarıyoruz ve başaracağız. Bu meselenin yapıcı bir şekilde müzakereler ve karşılıklı anlayış yoluyla çözülmesi iyi olur. İkinci Karabağ Savaşı, bütün dünyaya halkımızın iradesini, gücünü ve birliğini gösterdi”