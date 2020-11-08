T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azerbaycan: Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti işgalden kurtarıldı

Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi

08 Kasım 2020 11:58

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. 

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentini işgalden kurtardığını duyurmasından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi. 

Aliyev, açıklamalarına şöyle devam etti: "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimini taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

aliyevazerbaycandağlık karabağşuşa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24