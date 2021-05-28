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Dünya

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da 6 Ermenistan askerini esir aldı

28 Mayıs 2021 12:39

T24 Dış Haberler

Dağlık Karabağ'da iki ülke arasındaki sınırda Azerbaycan'ın 6 Ermenistan askerini esir aldığı belirtildi. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sınırdaki durumun "gergin ve patlamaya hazır" olduğunu ifade etti ve bölgeye uluslararası gözlemciler davet etti. 

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada askerlerin "mühendislik çalışması" yaparken çevrelerinin Azeri askerler tarafından sarıldığı ve esir alındıkları belirtildi. 

Azerbaycan ise yakalanan askerleri bir "gözlem ve sabotaj" grubu olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada askerlerin teçhizat yolların mayın döşerken yakalandığı ifade edildi.

AFP, yaşanan gelişmenin Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan ateşkes üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. 

Ermenistan'da gelecek ay genel seçim yapılacak.

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