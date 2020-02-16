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Dünya

Azerbaycan'da seçim protestosu | 3 muhalefet lideri ve 100'den fazla kişi gözaltında

Sonuçların çok erken açıklanmasını eleştiren 20'den fazla muhalif ve bağımsız aday gözaltına alınmıştı

16 Şubat 2020 22:14

Azerbaycan'da geçen hafta yapılan seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen 3 muhalif parti lideriyle birlikte 100'den fazla aktivist gözaltına alındı. Uluslararası gözlemciler tarafından yapılış şekli sorgulanan seçimi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi kazanmıştı.

Euronews'in haberine göre, Merkez Seçim Komisyonu'na göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi geçen haftaki seçimde 125 koltuklu meclisin 72 koltuğunu kazandı.

Pazar günü gerçekleşecek protestolar öncesi polis ev ve parti binalarına yaptığı baskınla REAL Partisi lideri İl Mus Mamedly, Musavat Partisi lideri Arif Gajily, D18 muhalefet hareketinin lideri Ruslan Izzetly'i ve 100'den fazla aktivisti gözaltına aldı. Gözaltına alınan liderler seçimde koltuk kazanamamıştı.

Reuters'ta yer alan habere göre, polis protestoların başlaması planlanan seçim komisyonu binasını etrafındaki herkesi gözaltına aldı. Polis söz konusu gözaltılarla ilgili açıklama yapmadı.

Geçen hafta milletvekili seçiminde sonuçların çok erken açıklanmasını eleştiren 20'den fazla muhalif ve bağımsız aday gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan, 2003 yılından beri babası Haydar Aliyev'ın yerine geçen İlham Aliyev tarafından yönetiliyor.

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