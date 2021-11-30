Azerbaycan'da askeri helikopter kaza yaptı

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopter kaza yaptı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğünün, kazada şehit ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri bir helikopterin yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında kaza yaptığı bildirilmişti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, mevkidaşına Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı, yaralanan askerler için de geçmiş olsun dileklerini iletti.