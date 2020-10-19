Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın saldırıları devam etti, 13 yerleşim birimi işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal eden saldırılar yaptığını ve bunun sonucunda can kayıpları olduğunu belirtirken, Dağlık Karabağ'daki 13 yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti.

Aliyev, paylaşımında "Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır." bilgisini verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile 18 Ekim'de yerel saat ile 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.