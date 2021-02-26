Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimine dair açıklama: Prensip olarak karışmıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a verdiği ültimatomla ilgili olarak, ''hiçbir ülkenin dahili işlerine karışmıyoruz dedi.

Düzenlediği basın toplantısında Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin süreci değerlendiren Aliyev, "Protestolar Ermenistan devletini son derece sarstı. Ermenistan’da buhranlı vaziyet sürüyor, prensip olarak hiçbir ülkenin dahili işlerine karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu durumun sorumlusunun mevcut hükümet olduğuna işaret eden Aliyev, "Ermenistan şimdi çok ağır vaziyette. Bunun sebebi şimdiki ve önceki yönetimlerdir" ifadesini kullandı.

Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesi sağlayan 10 Kasım mutabakatı ile ilgili olarak da, "Muharebenin sonuçları değişmeden kalacak, beyanatın büyük kısmı icra edildi. Ermenistan’da oluşan vaziyete rağmen süreç devam edecek. Aksi takdirde daha kötü duruma düşecek. Yeni gerçeklerle yüzleşmek zorundalar" açıklamasını yaptı.