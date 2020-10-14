Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin dahil olmadığı bir çözüm mümkün değil

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin dahil olmadığı bir çözümün mümkün olmadığını söyledi.

HaberTürk'ten Çetiner Çetin'e açıklamalarda bulunan Aliyev, "Cephe hattında ordumuz bir kaç köyü işgalden kurtarma operasyonları hayırlısıyla devam ediyor. Ermenistan’ın bu kalleş saldırısının sebebi odur ki, sivillere saldırarak bizi onlara karşı cevap vermeye tahrik ediyorlar. Bizim hedefimiz siviller değil, askeri hedeflerdir. Operasyonun başından beri bizim nokta atışlarımız onların silahlı birliklerine yapılmıştır" dedi.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'ı desteklediğini söyleyen Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da açıklamalarıyla büyük dayanışma gösterdiğini ifade etti.

Dağlık Karabağ'ın uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olduğunu hatırlatan Aliyev, bölgeye Bakü'nün izni olmaksızın herhangi bir ülkenin barış gücü göndermeyeceğini vurguladı.

Aliyev, Türkiye'nin çözüm sürecine dahil olması gerektiğini söyleyerek de şu değerlendirmede bulundu:

"Kardeş Türkiye'yi bu sürecin içerisinde görüyoruz. Biz bunu alkışlıyoruz. Biz, anlıyoruz ki, Misnk grubu, AGİT tarafından kurulmuş. AGİT'in kendi kuralları var. Bu grubun terkibinin değiştirilmesi için yasal süreçler var. Biz bu derinliğe gitmek istemiyoruz. İşte o sebepten ben söylemişim ki, farketmiyor; “de yure” veya “de fakto”. Esas olan şu ki; Türkiye bu masada olsun. Ve zaten var. Çünkü Karabağ konusuna ilişkin aziz kardeşim saygılı Recep Tayyip Erdoğan, ve sayın Putin'le defalarca görüştük, konuştuk. Artık uzun yıllardır, 10 seneden fazladır, Türkiye-Rusya gündeminde dayanan bir mesele. Benim de bundan haberim vardı. Hem Türkiye Cumhurbaşkanı, hem Rusya Cumhurbaşkanı konuya ilişkin bana söylemişler. İşte, zaten Türkiye var. Şimdiyse daha çok var. Daha büyük hacimde, daha büyük ölçekte. Ve bugün Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu, sayın Lavrov'la görüşüyor. Türkiye Savunma Bakanı sayın Rus Savunma Bakanı Şoygu ile görüşüyor, konuşuyorlar. Kim diyebilir ki, Türkiye yok. Türkiye yoksa, ne için konuşuyorsunuz? Türkiye var ve biz de elemizden geleni yapacağız ki, bundan sonra da olsun."