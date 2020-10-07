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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çatışmaların 'akut evresi' bittikten sonra barış müzakerelerine dönebiliriz

07 Ekim 2020 15:03

T24 Dış Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların "akut evresi" bittikten sonra Ermenistan'la barış müzakerelerine dönmeyi kabul edebileceklerini söyledi.

TASS'ın aktardığına göre Rusya devlet televizyonuna konuşan Aliyev, Türkiye'nin arabuluculuk etme hakkı olduğunu söyledi. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Time dergisine yaptığı açıklamalarda "Türkiye'nin sürece dahiliyetine son vermesi" ve "paralı askerlerin geri çekilmesi durumunda" bir ateşkesi kabul edeceğini söylemişti.

Uluslararası yasalara göre Azerbayacan'a ait olan ancak etnik Ermeniler tarafından yönetilen Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalarda şu ana kadar 300'den fazla insan hayatını kaybetti.

 

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