-Azerbaycan BM Güvenlik Konseyi'nin 2012-2013 geçici üyesi seçildi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 25.10.2011 - Azerbaycan, BM Güvenlik Konseyi'nin 2012-2013 yıllarında görev yapacak yeni 5 geçici üyesinden biri olarak seçildi. 192 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Azerbaycan, Slovenya ile ''Doğu Avrupa'' grubunda yarıştılar. 16 turda iki taraf da bir sonuç alamayınca Slovenya 17. turda seçimlerden çekilme kararı aldı ve Azerbaycan, BM Genel Kurulu'ndan 155 oy alarak ilk kez Konsey'in geçici üyesi seçildi. Genel Kurulda geçen Cuma yapılan seçimlerde de Pakistan, Fas, Guatemala ve Togo Konsey'in 2012-2013 dönemi geçici üyeleri olarak seçilmişlerdi. 15 üyeli Konsey'de veto hakkı bulunan 5 daimi üye ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin dışında 2 yıllığına görev yapan ve seçimle Konsey'e giren 10 geçici üye bulunuyor. 1 Ocak 2012'de Konsey'de görev süreleri dolacak Lübnan, Nijerya, Gabon, Bosna Hersek ve Brezilya'nın yerini, yeni seçilen bu 5 ülke Azerbaycan, Pakistan, Fas, Guatemala ve Togo alacak. 2012 yılında bir yıl daha görev yapacak geçici ülkeler ise Hindistan, Kolombiya, Almanya, Portekiz ve Güney Afrika. BM kulislerinde Konsey'de Hindistan ve Pakistan'ın bir arada görev yapacak olmaları çok konuşulurken Konsey'e seçilmelerinin ardından Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah Hüseyin Harun, Hintli meslektaşı Hardip Singh Puri ile Konsey'de gelecek yıl çok iyi bir şekilde çalışacaklarını söylemişti. 2009-2010 yıllarında Konsey'in üyesi olan Türkiye, 2015-2016 dönemi geçici üyeliği için adaylığını koymuştu.