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Spor

Azerbaycan bayrağıyla maç seyredilmeyecek

09 Ekim 2009 03:00

Azerbaycan bayrağıyla maç seyredilmeyecek :

Bursa Valisi Şahabettin Harput, 14 Ekim Çarşamba günü Bursa'da yapılacak Türkiye-Ermenistan maçının biletlerinin, büyük ihtimalle ücretsiz olarak kontrollü şekilde dağıtılacağını bildirdi.

Atatürk Stadı'nda çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Harput, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye-Ermenistan milli maçını, iki ülke arasındaki ilişkilerde devam eden açılım politikalarına önemli bir ivme kazandıracak yeni bir devrin başlangıcı olarak gösterdi.

Harput, huzur ve güven içerisinde centilmence oynanacak bir müsabakayla, Bursa'dan tüm dünya kamuoyuna olumlu mesajlar verilmesi için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.

Maçta, 2 bin 500-3 bin arasında polisin görev yapacağını belirten Harput, Türk bayrağı ve bayrağı temsil eden kırmızı-beyaz renkleri taşıyan atkı ve kaşkol benzeri kıyafetler dışında, hiçbir afiş, döviz ve pankartı stada sokmayacaklarını vurguladı.

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