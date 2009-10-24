Azerbaycan bayrağını kutuya atan 1 polis açığa alındı

Türkiye ile Azerbaycan arasında gerginliğe neden olan Bursa'daki bayrak kriziyle ilgili 3 polis hakkında soruşturma başlatıldı. 1 polis memuru işten el çektirildi.











Şahabettin Harput, 14 Ekim'deki Türkiye-Ermenistan milli maçı öncesi, Bursa Atatürk Stadı'na girişinin engellenmesi amacıyla Azerbaycan bayraklarının toplanmasıyla ilgili incelemenin sonuçlandığını bildirdi.

Harput, makamında düzenlediği basın toplantısında, maçın oynandığı Atatürk Stadı'nın giriş dış koridorundaki kontrol ve aramalar sırasında, bazı Azerbaycan bayraklarının basında yer alan hoş olmayan görüntüleriyle ilgili başlattıkları araştırma ve inceleme çalışmalarının sonuçlarını açıkladı.

Polisin kendi kaydettiği kamera görüntüleri, haberin yer aldığı 10 ulusal ve 3 yerel televizyon kanalında yer alan görüntüler ile yerel ve ulusal basında çıkan fotoğraf ve haberlerin incelendiğini ifade eden Harput, "Güvenlik mensuplarıyla ilgili olarak, stat kapısındaki dış kontrol sırasında Azerbaycan bayraklarının düzenli şekilde uygun kutulara konulması ve böylece muhtemel bir kısım istismarların da engellenmesi konusunda gerekli duyarlılığı, dikkat ve ihtimamı göstermede kusurlu oldukları kanaatiyle 1 amir, 2 polis memuru hakkında disiplin soruşturması açılmış, bunlardan 1 polis memuru işten el çektirilmiştir" dedi.

Vali Harput, "Azerbaycan bayraklarına karşı 3. şahısların sergiledikleri ve böylece hem Azerbaycan bayraklarını rencide edici görüntülere yol açtıkları hem de görev yapan personele müdahale ederek bir kısım tahrik ve kargaşaya sebebiyet verdikleri gerçekçesiyle görsel medyada yer alan görüntüler, çözüm tutanaklarıyla birlikte Bursa Emniyet Müdürlüğünce gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. Konu Savcılık tarafından incelenmektedir" diye konuştu.