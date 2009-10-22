'Azerbaycan bayrağını çöpe atarken düşünselerdi'

Azerbaycan ile Türkiye arasında bir süredir "bayrak" krizi yaşanıyor. Bakü Şehitliği'ndeki Türk bayraklarının gönderden indirilmesiyle tırmanan gerilimi düşürmek için iki ülke yetkilileri önemli açıklamalarda bulundu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in siyasî islerden sorumlu başmüşaviri Prof. Dr. Ali Hasanov, "En çetin günlerde bile Türkiye'nin bayrağını başımızın üstünde tutmaya hazırız." dedi. Zaman gazetesinin haberine göre, Türkiye'deki tepkileri ve kırgınlıkları anlayışla karşıladıklarını belirten Hasanov, şehitlikteki bayrak indirme hadisesinin Bursa'da Azerbaycan bayrağına yapılan muameleye karşı kısas şeklinde algılanmaması gerektiğini dile getirdi. Ali Hasanov, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğraflarının Bakü'de yakılmasını da tasvip etmediklerini söyledi."



Cumhurbaşkanı Aliyev'in siyasî işlerden sorumlu başmüşaviri Ali Hasanov, iki ülke ilişkilerine dair sorularını şöyle cevaplandırdı:



Şehitlikteki Türk bayraklarının indirilmesi Türkiye'de büyük bir tepkiyle karşılandı. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Tepkileri de, kırgınlıkları da anlayışla karşılıyoruz. Aslında bu bayraklar, ülkemizde yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların bayraklarının asılması hakkındaki yasa çerçevesinde indirildi. Yasanın parlamentoda kabul edilmesi tesadüfen bu döneme denk geldi. Yasanın çıkmasından sonra ilgili kuruluşlara talimat verildi. Ardından da yasanın öngördüğü yerlerin dışında gönderde bulunan bayraklar indirilmeye başlandı.



Türk bayrağı da mı?

Evet. Onlar da bu yasa çerçevesinde indirildi. Bundan böyle yabancı ülkelerin bayrakları Azerbaycan'da söz konusu yasaya uygun yerlerde asılacak. Bütün dünyada yabancı bayrakların asılmasıyla ilgili yasalar var. Bizde ise böyle bir yasa olmadığından "bayraklar rastgele yerlere asılabilir" anlayışı vardı. Şimdi çıkardığımız yasayı yerine getiriyoruz. Türkiye'de bayrakların indirilmesinden duyulan rahatsızlıkları ve tepkileri anlayışla karşılıyoruz. Dışarıdan çok gergin gibi gözüken bu durumdan çıkış yollarının en kısa zamanda bulunacağını düşünüyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve müttefiklik anlayışı bundan sonra da devam edecektir.



Bayrak kriziyle başlayan gerginliğin devam edeceğini düşünüyor musunuz?

Bayrak çok ciddi bir meseledir. Bayrak bir devletin, bir milletin remzidir. Bursa'da Azerbaycan bayrağı çöp kutusuna atılırken yetkililer hiç düşünmediler mi Azerbaycan'da böyle bir tepkinin meydana geleceğini? Biz hiçbir zaman Türk bayrağını değil çöpe atmayı, böyle bir işe tevessül edenlere fırsat bile vermeyiz. Biz en zor anlarda Türkiye'nin bayrağını başımızın ve gözümün üstünde tutmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'ı ziyaret ettiğinde stadyumdaki sözde Karabağ Cumhuriyeti'ne ait bayraklar toplatıldı mı? Sayın Gül, bu bayraklara neden itiraz etmedi? Bu tür şeylere karşı rahatsızlığımızı ifade ediyoruz. Türkiye'nin bayrağını kendi bayrağımızdan ayrı görmedik. Her ikisi de bizim için azizdir. Aynı şekilde Türkiye de bizim bayrağımıza saygılı olsun. Bu bayrak, doğudaki Müslüman ülkelerin içindeki ilk bayraktır. Demokratik bayraktır. Bu bayrağın isminde Türklüğün de, İslam'ın da remizleri var. Bursa'da bayrağımıza yapılan muamele karşısında Türk yetkililer, konuya müdahale edip bu yanlışlığı kaldırmalıydı. Bu öyle bir meseledir ki, değil Azerbaycan halkını, Türkiye'deki insanları da incittiğini düşünüyorum.



Şehitlikteki Türk bayraklarının indirilmesi Bursa'daki olaylara verilen bir karşılık mıdır?

Bunun bir kısas olarak algılanmaması lazım. Hiçbir zaman Türkiye bayrağına saygısızlık etmedik. Sadece yasanın gereğini yapıyoruz. Bana göre, bu ve benzeri konular, yasa ve dostluk çerçevesinde çözüme kavuşmalıdır.



Protokoller Karabağ meselesini olumsuz yönde etkileyecek



Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollerin Dağlık Karabağ meselesine etkisi nasıl olur?

Konuyla ilgili olarak dışişleri bakanlığımız resmî bir açıklama yaptı. Orada ifade edildiği gibi Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakkımız da yok, niyetimiz de. Ama bu protokollerin Karabağ probleminin çözümüne menfi tesiri olacaktır. Çünkü Ermeniler bazı tavizler kopardığını düşünüyor. Sürecin onlardan yana çalıştığını düşünerek daha rahat hareket edecekler.



Türkiye, bu konuda Azerbaycan'ı asla üzmeyeceğini beyan ediyor sürekli. Bütün bu açıklamalar endişelerinizi gidermiyor mu?

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğu bütün zorlukları aşarak günümüze kadar gelmiştir. Bu ilişkileri bozmak şimdiye kadar hiç kimseye nasip olmamıştır. Biz de bu güven ve inancın devamından yanayız. Değişik dönemlerde zaman zaman bazı problemler yaşandı. Mesela iki yıldır Azeri gazının aktarımıyla ilgili bazı problemler var. Ama ben bu problemlerin ortadan kaldırılacağına inanıyorum.