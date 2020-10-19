Azerbaycan Başsavcılığı: Ermenistan, ateşkesi ikinci kez ihlal etti; 25 ev ciddi hasar gördü

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaptığı ikinci ateşkesi de ihlal ettiğini açıkladı. Açıklamada, Ermenistan'ın Terter'de sivilleri hedef aldığı, 7.5 tonluk SCUD füzesiyle 25 evin ciddi hasar gördüğü bildirildi.

Habertürk'ün aktardığına göre, Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan Terter'de fabrika vurduğunu açıkladı. Roketin isabet ettiği fabrikada yangın çıktı.

Azerbaycan Başsavcılığının yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği ifade edildi. Açıklamada, Ermenistan silahlı güçlerince yapılan saldırıda, Terter'e bağlı Elesgerli köyünün sakini 58 yaşındaki bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtmişti.