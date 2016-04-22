T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azerbaycan askerleri, Ermenistan’a ait İHA düşürdü

Ermenistan ordusunun son 24 saatte 121 kez ateşkes ihlali yaptığı, Azerbaycan ordusunun da 126 kez karşılık verdiği bildirildi

22 Nisan 2016 02:17

Azerbaycan askerleri, cephe hattında keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, mevziler üzerinde keşif uçuşu yapan, Ermenistan ordusuna ait X-55 tipli İHA'nın vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında Ermenistan ordusunun son 24 saatte 121 kez ateşkes ihlali yaptığı, Azerbaycan ordusunun da 126 kez karşılık verdiği bildirildi.

ETİKETLER

ermenistanazerbaycansınır ihlaliiha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24