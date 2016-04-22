Azerbaycan askerleri, Ermenistan’a ait İHA düşürdü

Azerbaycan askerleri, cephe hattında keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, mevziler üzerinde keşif uçuşu yapan, Ermenistan ordusuna ait X-55 tipli İHA'nın vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında Ermenistan ordusunun son 24 saatte 121 kez ateşkes ihlali yaptığı, Azerbaycan ordusunun da 126 kez karşılık verdiği bildirildi.