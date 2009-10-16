Azerbaycan Arabul'a Türkiye kapısını açtı

2001 yılında 230 milyon dolarlık ihalesyle girdiği Azerbaycan'da, 2006 ihtilafı sonucu hapis kalan Hüseyin Arabul, Türkiye'ye döndü. Arabul'a Türkiye'nin kapılarını Barmek Holding ile Azerbaycan hükümeti arasında varılan mutabakat açtı.



Emek Elektrik tarafından dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada "Barmek Holding A.Ş. ve Azerbaycan hükümeti ile mutabakata varılmış, bu çerçevede ICSID'de (uluslararası tahkim) sürdürülen tahkim süreci sona erdirilmiştir. Barmek Holding A.Ş. ve Emek Elektrik Endüstirisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arabul, üç yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmüştür" denildi.



Açıklamada ayrıca, Barmek Holding ve Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin Emek Elektrik'e olan borçları üstlendiği ve Barmek Azerbaycan MMC'ye olan ortaklığından dolayı elde edeceği gelirleri de Emek Elektrik'e temlik ettiği belirtildi. Barmek Azerbaycan MMC'nin bankalardaki mevcut nakit varlığının değerlendirilmesi konusunda Azerbaycan hükümeti ile müzakerelerin sürdüğü belirtilirken, Barmek Holding'in üstlendiği Barmek İnşaat'ın borcunu grup içinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri değerlendirerek tasfiye etmek üzere çalışmalar yaptığı vurgulandı.



5 yıllık yasak kalktı



Azerbaycan Devlet Emlak Bakanlığı'nın ihale ettiği Bakü Elektrik Dağıtım Şebekesi'ni 25 yıl süreyle işletme hakkı devir sözleşmesi için 2001'de imza atan ve Barmek Azerbaycan MMC isimli bir şirket kuran Barmek Holding, Azerbaycan ile daha sonra ihtilafa düşmüştü. Elektrik dağıtım süreci devam ederken, Azerbaycan hükümeti özelleştirme projelerinde yeniden yapılandırmaya gitmiş, 2006 yılında Azerbaycan Devleti ile imzalanan sözleşme Barmek tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti. Ardından da Barmek, ikili anlaşmalardan olan haklarına dayanarak uluslararası tahkime gitmişti. Azerbaycan hükümeti ise buna karşılık 2007 yılında Hüseyin Arabul hakkında zimmete para geçirme, Azerbaycan'a karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme suçlamasında bulunmuş ve bu amaçla açılan dava Arabul'a 5 yıl hapis cezası verilmesiyle son bulmuştu. Aldığı hapis cezası 1 milyon 370 bin manat (2.6 milyon lira) para cezasına çevrilen Arabul'un 5 yıl boyunca Azerbaycan sınırlarını terk etmesi de yasaklanmıştı.

Haziran ayında Azerri medyasında yer alan haberlere göre, Azerbaycan Devlet Sınır Birimi, Arabul'un Gürcistan Sınır Birlikleri tarafından Azeri sınırını geçmeye çalışırken yakalandığını açıklamıştı. Azeri medyasından Mia ve Trend News'e göre Arabul kaçabilmek için saçlarını sarıya boyatmış, balıkçı kıyafetleri giymiş, sahte ehliyet edinmişti.

