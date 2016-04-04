Azerbaycan: 30 Ermeni askerini öldürdük, 3 tank ve 1 topçu bataryasını imha ettik

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Hocavend - Fuzuli yönünde Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu, Azerbaycan askerlerinin de yanıt verdiği bildirildi. Çatışmada Ermeni silahlı güçlerinden yaklaşık 30 askerin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Ermeni güçlerine ait üç tankın ve bir topçu bataryasının imha edildiği kaydedildi. Cephe hattındaki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Üç Azeri askeri hayatını kaybetmişti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın dün karşı saldırıları durdurma kararını açıklamasına rağmen Ermenistan'ın tansiyonu artırmaya devam ettiği belirtilmişti.

Ermeni güçlerinin, kaybettikleri bölgeleri geri almak için cephe hattının Ağdere, Terter, Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde Azerbaycan mevzilerine saldırdığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, dün gün boyu ve gece çıkan çatışmalarda Ermeni güçlerinin çok sayıda kayıp verdiği, Ermenistan askeri araçlarının imha edildiği vurgulanmıştı. Çatışmalarda Azerbaycan ordusundan üç askerin şehit düştüğü ifade edilmişti.

Ermeni güçlerinin karargahı vuruldu

Öte yandan, Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin komuta karargahını imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki bölgelerde bulunan Ermeni komuta karargah merkezi, ordumuzun açtığı ateşle darmadağın edildi. Düşmanın çok sayıda albay ve generali yok edildi" ifadelerine yer verildi. Operasyonun video görüntüsünün, kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

“Sorumlusu Ermenistan olur”

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Ermeni güçlerin sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde, Azerbaycan'ın atacağı adımların sorumlusunun, Ermenistan olacağını bildirdi.

Cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapan Hacıyev, Azerbaycan ordusunun dün barışçıl adım atarak karşı saldırıları durdurma kararını açıklamasına rağmen Ermenistan silahlı güçlerinin yerleşim birimlerini ve sivilleri hedef aldığını, cephe hattındaki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altında tuttuğunu belirtti.

Hacıyev açıklamasında, "Ermeni güçlerin yerleşim birimleri ve sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde, sivillerin güvenliğini temin etmek için Azerbaycan ordusunun atacağı adımların sorumlusu Ermenistan olacaktır" ifadelerini kullandı.