Azerbaycan: 100 yıllık doğalgazımız var

T24 - Azeybanycan, yeni kaynakların bulunmaması halindem mevcut üretimle petrol kaynaklarının 30 yıl içinde tükeneceğini, ancak 100 yıllık doğalgaz rezervlerinin olduğunu açıkladı.



Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natik Aliyev, ''Ülkesinde 100 yıldan daha fazla yetecek kadar doğalgaz rezervi bulunduğunu'' söyledi. Aliyev, Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesine verdiği demecinde, ''Azerbaycan'ın enerji rezervlerinin en geç 25-30 yıl içerisinde tükeneceğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını'' belirtti. ''Azerbaycan'da, bugünkü teknoloji ile kanıtlanmış 1.5 milyar ton petrol ve 2.2 trilyon metreküp doğal gaz rezervleri bulunduğunu'' ifade eden Aliyev, şöyle devam etti:



"Azerbaycan'ın yıllık petrol üretimi 50 milyon ton düzeyinde bulunmaktadır. Bu da yeni kaynaklar bulunmaması durumunda petrolün gerçekten 30 yıl içerisinde tükeneceği anlamına gelmektedir. Ancak, rezervlerden söz ederken bugünkü teknoloji ile elde edilebilenleri kast ediyoruz. Teknoloji geliştikçe elde edilen miktarın gelecekte yükselme olasılığı var. Doğal gaz konusunda ise yeni kaynaklar bulunmasa bile elimizde en az 100 yıllık üretime yetecek kadar rezerv bulunuyor. Ayrıca, BP, Total ve Statoil gibi şirketler tarafından yeni kaynak arama çalışmaları sürdürülüyor.''



Aliyev sorular üzerine, ''Azerbaycan'ın bu yıl petrol üretimini 50 milyon tondan 52.5 milyon tona yükselteceğini ve doğal gaz üretimini de 23.3 milyar metre küpten 28.5 milyar metreküpe çıkartacağını'' açıkladı.



Azerbaycan'ın, enerji alanında Rusya'nın rakibi olarak hareket ettiğine ilişkin iddialarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Aliyev, ''Rusya'nın, Azerbaycan ile kıyaslanamayacak kadar büyük enerji kaynaklarına sahip olduğunu ve ülkesinin hiçbir zaman Rusya ile rekabet durumunda olmayacağını'' söyledi. Aliyev, ''Biz, Rusya ile komşuyuz. Biz, enerji üretip bunu daha çok pazarlara ulaştırmanın yollarını aramak olan kendi stratejimizi izliyoruz'' diye konuştu.





