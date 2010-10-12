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Spor

AZERBAYCAN: 1

12 Ekim 2010 22:25

-AZERBAYCAN: 1 - TÜRKİYE: 0 (İLK YARI) BAKÜ (A.A) - 12.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'nda Azerbaycan-Türkiye maçının ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. 9. dakikada Türkiye defansının arkasında topla buluşan Vagif Dzhavadov, kaleci Volkan ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı. 17. dakikada Rashad Sadigov'un kullandığı serbest vuruşta top az farkla direğin üstünden auta gitti. 18. dakikada Hamit'in ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta, top üst direkten oyun alanına döndü. 25. dakikada Semih'in pasıyla ceza alanına giren Hamit'in vuruşunda topu kaleci Kamran Agayev çeldi. Oyun alanına dönenen meşin yuvarlağı Azerbaycan defansı uzaklaştırdı. 35. dakikada Emre'nin defansın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Gökhan Gönül meşin yuvarlağı kaleci Kamran Agayev'in üstünden filelerle buluşturmak istedi, ancak kaleci 2 hamlede topa sahip oldu. 37. dakikada Selçuk'un ceza alanının dışından yaptığı vuruşta kaleci Kamran Agayev, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Korner atışında ceza alanı içinde oluşan karambolde topa Servet vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti. 39. dakikada kornerden gelen topla ceza alanı dışında buluşan Rashad Sadigov meşin yuvarlağa yerden düzgün vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Azerbaycan'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Tefik Behramov Hakemler: Aleksandru Dyakonu, Radu Adrian, Vida Ghinguleac (Romanya) Azerbaycan: Kamran Agayev, Rail Melikov (Dk. 44 Aleksandr Chertoganov), Sasa Yunisoğlu, Mahir Shukurov, Elnur Allahverdiyev, Vagif Dzhavadov, Rashad Sadigov, Ruslan Abushev, Vugar Nadyrov, Rahid Amirguliyev, Farid Guliyev Türkiye: Volkan, Gökhan Gönül, İbrahim Toraman, Servet, Hakan, Tuncay, Hamit, Emre, Selçuk, Özer, Semih Gol: Dk. 39 Rashad Sadigov (Azerbaycan)

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