Azarlanan gaziyi Vali teselli etti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nde gazi ve şehit yakınlarıyla bayramlaşan Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, korumaları tarafından azarlanan Güneydoğu Gazisi Recep Varyenli'yi yanaklarından öperek teselli etti.



Gözyaşlarını tutamayan Gazi Varyenli ise, aracını çekmesini isteyen korumanın, "Ben de gaziyim" dediğini öne sürdü.



Vali Mevlüt Bilici ve Garnizon Komutanı Vekili Hv.Plt. Tuğgeneral Ali Demiral, gazi ve şehit yakınlarıyla bayramlaştı. Gazilerle ve şehit yakınlarının sorunlarını dinleyen Vali Mevlüt Bilici, şehit analarının ellerini öptü. Bu sırada Vali Bilici, Şehit Yakınları ve Gaziler Evi önünde ağlayan Güneydoğu Gazisi Recep Varyenli'yi gördü. Vali Bilici, Gazi Recep Varyenli'ye neden ağladığını sordu. Gazi ise , "Ben, Güneydoğu gazisiyim. Sol bacağım diz üstünden yok. Aracımı derneğin önüne koyarken ,korumasıyla tartıştım. Gazi olduğumu söyledim, bana 'ben de gaziyim' dedi. Gazilik bu kadar kolay mı? Ben bu vatan için gençliğimi ve bacağımı vermişim. Gazi olduğumu söylememe rağmen benimle tartışmaya devam etti" dedi. Vali Mevlüt Bilici ise, gaziyi öperek teselli etti.



Kayseri'de protokol erken bayramlaştı



Özel İdare Salonu'ndaki erken bayramlaşmaya ise daire müdürleri ve askerler katıldı. Kurban kesilmesi yüzünden bayramlaşmaya katılanların sayısının az olduğu gerekçesiyle arife günü yapılan bayramlaşmada konuşan Vali Mevlüt Bilici, "Hep beraber olursak her zorluğun üstesinden geliriz. Sevinç günlerini hüzüne çevirmemek için trafik kurallarına herkesin uyması gerekiyor. Kurban kesme konusunda da belirlenen yerlerde bu işin yapılması hem görüntü açısından hem de sağlık açısından daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız grip ve soğuk algınlığı konusunda da daha dikkatli olsunlar. Kurban kesecekleri yerlerde giyimlerine dikkat etsinler. Havalar aldatıcı, dikkatli olmalarında fayda var" diye konuştu. Vali Bilici ve beraberindeki protokol mensupları ,Polis Sosyal Tesisleri'nde emniyet mensuplarıyla, huzurevinde ise yaşlılarla bayramlaştı.