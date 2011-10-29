-Azarenka finalde İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası'nda tekler yarı final maçında Belarus Victoria Azarenka, Rus Vera Zvonareva'yı 2-0 yenerek finale çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın beşinci gününde, teklerde yapılan ikinci yarı final maçında Azarenka, Zvonareva'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. Karşılaşmanın ilk setinde 3 kez rakibinin servisini kıran Azarenka, 1. seti 6-2 kazanarak, 1-0 öne geçti. İkinci setin başında iki sporcu da kendi servis oyunlarını alırken, 6. oyunda rakibinin servisin kıran Azarenka, 4-2 öne geçti. 7. oyunda Zvonareva, servis kırarak durumu 4-3'e getirdi. Ancak, 8. oyunda rakibinin servisini bir kez daha kıran Azarenka, 40-15 geriden geldiği 9. oyunu da alarak, 2. seti 6-3 ve 1 saat 42 dakika süren maçı da 2-0 kazandı. -Azarenka, finalde Kvitova'nın rakibi oldu- Zvonareva'ı 2-0 yenerek finale yükselen Azarenka, finalde Çek Petra Kvitova'nın rakibi oldu. Azarenka ile Kvitova arasındaki final maçı yarın saat 17.00'de başlayacak. İki tenisçi arasında daha önce yapılan 5 maçın 3'ünü Kvitova, 2'sini Azarenka kazandı. Rakibine en son 2009 yılında Avustralya Açık'ta yenilen Kvitova, Azarenka'yı son 3 maçta da yenmeyi başardı.