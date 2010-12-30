Azadiya Welat'ın imtiyaz sahibine 138 sene hapis cezası

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2010'un son günlerini geçirdiği Diyarbakır'da 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürtçe yayım yapan Azadiya Welat gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Emine Demir'e, haberlerde "örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle 138 yıl ağır hapis cezası verildi.









Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Azadiya Welat Gazetesi eski Yazıişleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Emine Demir’e, yayınlanan haberlerde “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 138 yıl ağır hapis cezası verdi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Azadiya Welat Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Emine Demir’in yargılandığı dava Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Emine Demir katılmazken, Avukatı Servet Özen hazır bulundu. Özen, savunmasında davaya konu yazı ve haberlerin düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep ederek, müvekkilinin beraatını istedi.



Mahkeme heyeti, kısa aradan sonra 24 yaşındaki gazeteci Emine Demir’e 2008-2009 yıllarında yayınlanan 84 ayrı haberlerde TCK’nin 314 maddesine göre “örgüt üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” ve TMK’nın 7-2 maddesi uyarınca “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 84 kez 1 yıl 6 aydan oluşan toplam 138 yıl hapis cezası verdi.



Mahkeme ayrıca, tutuksuz yargılanan sanık Demir hakkında yakalama kararı çıkardı.



Bundan bir süre önce de Azadiya Welat gazetesi yazıişleri müdürü Vedat Kurşun 166 yıl, Ozan Kılınç ise 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı





6 yıl ceza daha geldi



Azadiya Welat gazetesi eski yazı işlerimüdürlerinden ve imtiyaz sahibi Ozan Kılınç, gazetenin 2 ayrı sayısında yayımlanan haberlerden dolayı, “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Kılınç ile Avukatı Servet Özen hazır bulundu. Sanık Kılınç, söz konusu suçlamaları kabul etmeyerek gazetede yayımlanan haberlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti verdi kısa bir aradan sonra TCK ’nın “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan beraatine ancak gazetenin Ekim 2009 ’da yayımlanan 2 ayrı sayısında örgütün propagandasının yapıldığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Gazetenin eski yazı işleri müdürlerinden Emine Demir de yine 6. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde yapılan başka bir duruşmada, toplam 138 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kadın dergisine de ceza

ANKA’nın haberine göre, Diyarbakır ’da Kürtçe yayım yapan derginin Yazı İşleri Müdürü Gurbet Çakar da, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Çakar ’ın TCK ’nın “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan beraatına, Terörle Mücadele Kanunu ’nun (TMK) “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan ise cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmayı, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Ercan İpekçi ile bazı gazeteciler de izledi.